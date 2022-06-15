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عاجل .. فتحي سرور يصل إلى محكمة الجيزة للدفاع عن مالك عقار فيصل المحترق

كتب:

منتصر سليمان
12:06 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
فتحي سرور

فتحي سرور

وصل الدكتور أحمد فتحي سرور، قبل قليل، إلى محكمة جنوب الجيزة، للدفاع عن مالك عقار فيصل المحترق، في محاكمته بتهمة البناء على أرض زراعية.

مالك عقار فيصل

لم تبدأ المحكمة حتى الآن، نظر قضية المتهم فيها مالك عقار فيصل المحترق، الذي اضطرت أجهزة الدولة إلى تفجيره بالديناميت وتنفيذ قرار إزالته، بعد تصدع المبنى جراء الحريق الذي استمر عدة أيام.

البناء دون ترخيص

وكانت جهات التحقيق، أحالت مالك عقار فيصل إلى المحكمة، بتهمة البناء المخالف على أرض زراعية، كما جرى إرسال ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة لفحصه، ولم يصدر عنها قرارات بشأنه.

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