الشهر العقاري: يجوز التنازل بأعضاء الجسم تحت بند الوصية

قال مصدر مسؤول بالشهر العقاري، إنه يجوز التنازل عن أعضاء الجسم في الشهر العقاري بعد الوفاة، ولكن بشرط أن تكون تحت بند «الوصية» بحسب إن كانت مغلقة أو مفتوحة، أما في حالة كون الشخص الذي يرغب في التبرع على قيد الحياة، يتم التعامل معه تحت طائلة قانون التبرع بالأعضاء البشرية، بالتعاون مع لجنة مختصة في وزارة الصحة؛ للتأكد من كون حالته الصحية تنطبق عليه الشروط، فإن لم تنطبق يعتبر جُرمًا وانتحارًا.

النص القانوني للتبرع بأعضاء الجسم

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نص إقرار التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة هو: «أقبل وأوافق على التبرع بعد ثبوت وفاتي ثبوتًا يقينيا يستحيل بعده العودة إلى الحياة، بأي عضو يمكن نقله مثل الكبد والكلى والقلب والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والرئة، أو أي نسيج مثل الجلد صمامات القلب والأوعية الدموية، وكذلك العظام وأي عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن مستقبلا وفقا للتقدم العلمي للاستفادة منه إلى أي جسم إنسان آخر للمحافظة على حياته أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جثته طبقًا للقواعد والقوانين المنيعة».

اعتزام إلهام شاهين بالتبرع عن أعضائها

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة إلهام شاهين في أحد البرامج التلفزيونية، بأنها تعتزم التبرع عن أعضاء جسدها بعد وفاتها، قائلة: «عشان يستفيد منه البشر بدل ما ياكله الدود»، مشيرة إلى أن التبرع بالأعضاء يعمل على خدمة البشرية، قائلة: «بالشكل دة أنا بنقذ أرواح ناس من الألم».

وتابعت «شاهين» أنها سألت عددًا من الشيوخ، لمعرفة رأي الدين، وأفتوا لها بأن التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة يعتبر صدقة جارية على روح المتوفى.