مع خالد منتصر وفاطمة ناعوت.. إلهام شاهين تكشف تفاصيل جروب «التنويريين»

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن كونها عضواً في جروب للتنويريين على تطبيق الواتس يجمعها بعدد من رموز التنوير في مصر والعالم العربي.

إلهام شاهين: أستعين بمنشورات خالد منتصر

قالت إلهام في تصريحات لوسائل الإعلام التي شاركتها في ندوة ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج الدكتور أشرف أبو النجا، بالتعاون مع جمعية كتاب ونقاد السينما، إنها سعيدة للغاية لكونها جزءاً من الجروب الذي يضم معها كلاً من الدكتور خالد منتصر والدكتورة فاطمة ناعوت.

وأوضحت إلهام أنها تعلمت الكثير منهما واستفادت بملاحظاتهما، وداعبت الدكتور خالد منتصر، قائلة «هناك معلومات تقوم بنشرها، آخذها وأنشرها كأنني أنا صاحبة المعلومة».

كانت الكاتبة فاطمة ناعوت قد بكت في ندوة تكريم إلهام شاهين وقالت «فيه اتنين في القاعة لولاهم كنت قعدت في السجن 3 سنين هما هالة سرحان، وإلهام شاهين، هالة سرحان وكلت لي محامي وكانت تناشدني كل شوية بالنصائح وأنا في الإمارات شريدة».

فاطمة ناعوت: أصبت باكتئاب حاد وإلهام شاهين فاجأتني بتنظيم عيد ميلادي

وأضافت في ندوة تكريم إلهام شاهين: «أثناء تلك الفترة العصيبة كنت في إمارة أبو ظبي وأصبت باكتئاب حاد نظرا لأنني في بلد غريب ونجلي مريض بالتوحد في القاهرة، ففوجئت بإلهام زارتني في الفندق ولبستني وعملت لي عيد ميلاد في فندق كبير علشان تدعمني نفسياً، وادتني فلوس ودي حاجات ماتكتبش، عمري ما هانسى فضلها على المستوى الإنساني والمستوى الوطني، إلهام شاهين تنويرية بجانب إنها فنانة كبيرة».