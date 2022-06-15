رئيسة المفوضية الأوروبية: التعاون مع مصر قائم بالفعل ونسعى إلى تعزيزه

أعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوربية، عن امتنانها للترحيب الحار من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارتها لمصر، موضحة أن الزيارة تضمنت مناقشة لكيفية تحقيق التعاون المكثف اعتمادًا على أسس قوية نعمل عليها، لافتة إلى أن التعاون قائم بالفعل.

وأضافت فون دير لاين خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك العديد من الموضوعات التي تعد دليلًا على هذا التعاون، وأن الثقة المتبادلة تعد أساسا جوهريا لزيادة التعاون وتوطيد الروابط بين الجانبين.

البيان سيعكس مدى عمق الشراكة والعلاقة بين الجانبين

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوربية، أن ذلك هو ما سيظهر في البيان المشترك بين الجانبين، والذي سوف يعده المجلس وسوف يصدر خلال الأيام القادمة، لافتة أنه يعكس مدى عمق الشراكة والعلاقة بين الجانبين.

الثقة المتبادلة تعد أساسا جوهريا لزيادة التعاون

وأضافت فون دير لاين خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك العديد من الموضوعات التي تعد دليلًا على هذا التعاون، وأن الثقة المتبادلة تعد أساسا جوهريا لزيادة التعاون وتوطيد الروابط بين الجانبين.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوربية أن ذلك هو ما سيظهر في البيان المشترك بين الجانبين، والذي سوف يعده المجلس وسوف يصدر خلال الأيام القادمة، لافتة أنه يعكس مدى عمق الشراكة والعلاقة بين الجانبين.