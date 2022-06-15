السيسي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن رؤية طموحة وشاملة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مباحثاته الثنائية مع رئيس المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، شهدت إطلاعها على الرؤية المصرية بشأن أهم القضايا المشتركة في جوارنا الإقليمي، واستعراض تحركات مصر لاستعادة الاستقرار وحل الأزمات في المنطقة.

مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية، بقصر الاتحادية، أنّه جرى استعراض ما تحقق من نجاحات على صعيد ملفات الإرهاب والهجرة غير الشرعية وقضية سد إثيوبيا، مؤكدا أنّ مصر حريصة على التوصل لاتفاق ملزم قانونا يحقق مصالح الأطراف كافة.

تحسين حياة المصريين

وتابع الرئيس، أنّه جرى الاتفاق على استمرار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي اتصالا بهذه الملفات الحيوية، مضيفا أنّ اللقاء تناول الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا، باتجاه هدفها الأسمى وهو تعزيز العيش الكريم لمواطنيها، وعلى رأسها مشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى والمبادرات الاجتماعية الشاملة لتحسين الحياة على أرض مصر.

وأوضح الرئيس السيسي، أنّ الاستراتيجة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، تتضمن رؤية طموحة وخطوات يجرى العمل على تنفيذها، لتعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف، انطلاقا من إيماننا بأهمية تناول حقوق الإنسان من خلال منظور شامل.