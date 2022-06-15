موعد طرح قطع شقق وأراضٍ سكنية للمواطنين.. اعرف التفاصيل وكيفية التقديم

تحرص وزارة الإسكان بشكل دائم، على طرح شقق وأراض سكنية للمواطنين، لتوفير المسكن الملائم لهم بأسعار مخفضة، وقبل ساعات، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطع أراضٍ سكنية متنوعة بين «إسكان متوسط (محور الأراضي)، إسكان متميز، وإسكان أكثر تميزا» في 10 مدن جديدة.

ونشرت وزارة الإسكان عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، تفاصيل الأراضي السكنية وموعد حجزها، حيث من المقرر طرح 3677 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة.

تفاصيل طرح قطع أراض سكنية

وأوضحت الوزارة أنّ التخصيص يتم بنظام أسبقية الحجز online، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من خلال الضغط هنا.

موعد طرح أراض سكنية

وقال عصام الجزار في تصريحاته، إنّ شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار الخاصة بقطع الأراضي السكنية المقرر طرحها، وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 19 يونيو الحالي.

أماكن طرح قطع الأراضي السكنية

وتأتي أماكن طرح قطع الأراضي كما يلي وفقا لما أوضحه المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، مشيرا إلى أنّ عدد قطع أراضي الإسكان المتوسط محور الأراضي، يصل إلى 1760 قطعة بمدن «المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة، أخميم الجديدة، أسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة».

ويصل عدد قطع أراضـي الإسكان المتميز إلى 1740 قطعة أرض بمدن «المنيا الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، ناصر الجديدة غرب أسيوط، طيبة الجديدة، والفيوم الجديدة»

وأشار حاتم محمود حسن، إلى طرح قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بعدد 177 قطعة بمدن: المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وأسـوان الجديدة، بني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة.