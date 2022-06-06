حتى أكتوبر المقبل.. مواعيد تسليم أراضي مدينة السادات للفائزين بها

يبدأ جهاز مدينة السادات، في استكمال تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورات 3، 4، 5، بحي النرجس بمدينة السادات، يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022، ويستمر تسليم قطع الأراضي للفائزين بها، حتلا يوم الأربعاء الموافق 19/10/2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد تسليم أراضي مدينة السادات للفائزين بها، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة السادات.

مواعيد تسليم أراضي مدينة السادات للفائزين بها

- تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 3، من 1 : 100، يوم الثلاثاء 30/8/2022.

- تسليم القطع من 101 : 200، يوم الأربعاء 31/8/2022.

- تسليم القطع من 201 : 300، يوم الخميس 1/9/2022.

- تسليم القطع من 301 : 400، يوم الأحد 4/9/2022.

- تسليم القطع من 401 : 500، يوم الإثنين 5/9/2022.

- تسليم القطع من 501 : 600، يوم الثلاثاء 6/9/2022.

- تسليم القطع من 601 : 700، يوم الأربعاء 7/9/2022.

- تسليم القطع من 701 : 800، يوم الخميس 8/9/2022، بمدينة السادات.

- تسليم القطع من 801 : 900، يوم الأحد 11/9/2022.

- تسليم القطع من 901 : 1000، يوم الإثنين 12/9/2022.

- تسليم القطع من 1001 : 1074، يوم الثلاثاء 13/9/2022.

- تخصيص يومي الأربعاء 14/9/2022، والخميس 15/9/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة بالمجاورة الثالثة.

- تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 4، من 1 : 100، يوم الأحد 18/9/2022.

- تسليم القطع من 101 : 200، يوم الإثنين 19/9/2022.

- تسليم القطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 20/9/2022.

- تسليم القطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 21/9/2022.

- تسليم القطع من 401 : 500، يوم الخميس 22/9/2022.

- تسليم القطع من 501 : 600، يوم الأحد 25/9/2022.

- تسليم القطع من 601 : 700، يوم الإثنين 26/9/2022.

- تسليم القطع من 701 : 800، يوم الثلاثاء 27/9/2022.

- تسليم القطع من 801 : 900، يوم الأربعاء 28/9/2022.

- تسليم القطع من 901 : 953، يوم الخميس 29/9/2022.

أيام التخلف عن المواعيد

- تخصيص يومي الأحد 2/10/2022، والإثنين 3/10/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة بالمجاورة الرابعة.

- تسليم القطع بالمجاورة 5، من 1 : 100، يوم الثلاثاء 4/10/2022.

- تسليم القطع من 101 : 200، يوم الأربعاء 5/10/2022.

- تسليم القطع من 201 : 300، يوم الأحد 9/10/2022.

- تسليم القطع من 301 : 400، يوم الإثنين 10/10/2022.

- تسليم القطع من 401 : 500، يوم الثلاثاء 11/10/2022.

- تسليم القطع من 501 : 600، يوم الأربعاء 12/10/2022.

- تسليم القطع من 601 : 700، يوم الأحد 16/10/2022.

- تسليم القطع من 701 : 707، يوم الإثنين 17/10/2022.

- تخصيص يومي الثلاثاء 18/10/2022، والأربعاء 19/10/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة بالمجاورة الخامسة.