عاجل .. تأجيل محاكمة مالك عقار فيصل إلى 12 يوليو المقبل

أجلت محكمة جنوب الجيزة، محاكمة مالك عقار فيصل لجلسة 12 يوليو المقبل، بسبب رد المحكمة من قبل محامي المجني عليهم، لحين الفصل في طلب الرد، بينما حضر وكيلًا عن المتهم الدكتور فتحي سرور للدفاع عن موكله، الذي يحاكم أمام محكمة جنايات الجيزة بتهمة البناء المخالف على أرضي زراعية.

أحذية جلدية في البدروم

وأصدرت النيابة العامة آنذاك، بيانا كاشفًا لجرائم عقار فيصل قبل أيام من إزالته وتفجيره بالديناميت، حيث أتت النيران على محتوياته وتسببت في تدمير الأعمدة الخرسانية.

وبحسب البيان، فمعاينة النيابة العامة بيّنت استمرار اشتعال النار في عقار فيصل في فبراير من العام الماضي، ما حال دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، بسبب وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول، مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنّه تسبب في تآكل الأعمدة الخرسانية.

ندب لجنة من مكتب السلامة المهنية

وقررت النيابة آنذاك ندب لجنة من «مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة»، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من «الإدارة الهندسية بمركز كرداسة» لمعاينة العقار، بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن، ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان صادر عنها، أنها تلقت إخطارًا بأنّ الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار، بيّنت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي، وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار، مما تستخدم في صناعة الأحذية، قابلة للاشتعال، وأنّه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى إخماد الحريق.