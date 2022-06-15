أسعار تذاكر القطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية للصعيد

أعلنت وزارة النقل والمواصلات الممثلة في هيئة السكة الحديد، أسعار قطارات درجة ثالثة مكيفة الجديدة من الإسكندرية لمحطات الوجه القبلي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وبدأت الهيئة في تشغيل القطارات الدرجة الثالثة المكيفة التي تعمل حاليا على خط الوجه القبلي، وذلك وفقًا لتوقيع عقود وبنود مع شركة «ترانسماش هولدينج الروسية» لتصنيع وتوريد 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، لتدخل للعمل في خدمات السكة الحديد لأول مرة في التاريخ.

أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة

وشملت أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة، الإسكندرية/ الواسطى 80 جنيهًا، الإسكندرية/ بني سويف 85 جنيهًا، الإسكندرية/ مغاغة 100 جنيه، الإسكندرية/ المنيا 105 جنيهات، الإسكندرية/ أسيوط 115 جنيهًا، الإسكندرية/ أبوتيج 120 جنيهًا، الإسكندرية/ صدفا 120 جنيهًا، الإسكندرية/ طما 120 جنيهًا، الإسكندرية/ طهطا 130 جنيهًا، الإسكندرية/ المراغة 130 جنيهًا، الإسكندرية/ سوهاج 130 جنيهًا.

أما قطار الإسكندرية/ المنشأة بلغ نحو 130 جنيهًا، الإسكندرية/ العسيرات 135 جنيهًا، الإسكندرية/ جرجا 135 جنيهًا، الإسكندرية/ البلينا 135 جنيهًا، الإسكندرية/ أبوتشت 135 جنيهًا، الإسكندرية/ فرشوط 135 جنيهًا، الإسكندرية/ نجع حمادي 145 جنيهًا، الإسكندرية/ دشنا 145 جنيهًا، الإسكندرية/ قنا 145 جنيهًا، الإسكندرية/ قفط 150 جنيهًا، الإسكندرية/ قوص 150 جنيهًا، الإسكندرية/ الأقصر 150 جنيهًا.

أسعار التذاكر من الإسكندرية لأسوان

وتعد أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة لأقصى الصعيد هي، الإسكندرية/ أرمنت 160 جنيهًا، الإسكندرية/ اسنا 165 جنيهًا، الإسكندرية/ السباعية 165 جنيهًا، الإسكندرية/ المحاميد 165 جنيهًا، الإسكندرية/ إدفو 170 جنيهًا، الإسكندرية/ سلوا 170 جنيهًا، الإسكندرية/ كلابشة 175 جنيهًا، الإسكندرية/ كوم امبو 175 جنيهًا، الإسكندرية/ بلانة 175 جنيهًا، الإسكندرية/ أسوان 180 جنيهًا.