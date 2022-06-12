السكة الحديد: لا خسائر في الأرواح بعد خروج قطار عن القضبان بكفر الشيخ

أعلن مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، خروج قطار دسوق البصيلي، الذي يمر بمراكز دسوق وفوه ومطوبس، عن القضبان مساء اليوم، بمدخل فوه، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خسائر في الأرواح، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو حالات وفيات بين الركاب، مؤكدا أن أعمال صيانة القطارات تتم بصورة دورية، قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من الأعطال وحوادث القطارات.

أعمال تطوير السكة الحديد ما زالت مستمرة

قال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أعمال تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد ما زالت مستمرة، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات.

ليس لدينا قطارات قديمة تعمل على قضبان السكة الحديد

أوضح المصدر، أنه لا توجد أى قطارات قديمة تعمل على قضبان السكة الحديد، قائلا: «جميع القطارات العاملة على قضبان السكك الحديدية جديدة وآخري محدثة، ولا يوجد قطار قديم يعمل على القضبان»، منوها بأن هناك تعليمات مشددة بضرورة عدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.