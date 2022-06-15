مصايف الإسكندرية تستعين بـ«الجيت سكي» لإنقاذ غرقى الشواطئ

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن تزويد شاطئ طاحونة المندرة بـ«چيت سكي» للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وذلك ضمن خطط الإدارة لتوفير كافة سبل الأمان للمصطافين والحد من معدلات الغرق، حفاظا على أرواح الجميع، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الأمواج خلال الأيام الجارية التي تتسبب في وقوع عدد من حالات الغرق.

وبحسب ما أعلنته مصايف الإسكندرية، فإنه يتم متابعة تطبيق الإجراءات المشددة التي اتخذتها الإدارة للحفاظ على سلامة رواد الشواطئ، أبرزها المرور على جميع الشواطئ للتأكد من ارتداء «لايف چاكت» قبل نزول البدالات للمياه، بالإضافة إلى التأكد من تواجد عمال الإنقاذ بأبراج المراقبة بجميع الشواطئ.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات نسب إشغال الشواطئ خلال تلك الأيام، حيث تراوحت نسبة أشغالها أمس ما بين 50% إلى 75%، حيث حقق شاطئ السرايا العام وميامى العام أعلى نسبة إشغال وهي 75%، يليه شاطئ جليم العام والعصافرة المميز وميرامار الشرقي وميرامار الأوسط وإسحاق حلمي المميز وإسكندر بنسبة إشغال 50%، ثم شاطئ أبو هيف المميز بنسبة إشغال 40%، بينما كانت نسبة إشغال شواطئ العجمي العامة 25% والمؤجرة 35%.

وتبع ذلك التأكد من وضع الشماسي بطريقة متوازية وامتلاء الصفوف الأولى أولا قبل بدء إشغال الصفوف التالية لتحقيق مبدأ العدالة بين الرواد والقضاء على الاستغلال، وذلك بناء على تعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

متابعة أعمال النظافة على شواطئ الإسكندرية

كما تم متابعة أعمال نظافة رمال ومياه الشواطئ وإزالة المخلفات منها، مع التشديد على وضع أحواض مياه على بوابات الشواطئ لغسل الأقدام قبل الخروج من الشاطئ للمحافظة على نظافة رصيف الكورنيش، والتأكد من انتشار براميل القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافتها، وتوعيه الرواد بأهمية ذلك.