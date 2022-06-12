السكة الحديد تعيد تأهيل وترميم قطار الملك فاروق بعد 70 عاما من الإهمال

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن قطار الملك فاروق خارج نطاق الخدمة منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن القطار لم يعمل سوى عامين فقط، وتوقف بعدها مع إنهاء الحكم الملكي في مصر، في أعقاب اندلاع ثورة 23 يوليو 1952 ضد الملك فاروق، ليظل حبيس في ورش الصيانة بالسبتية، حتى قامت الهيئة بإعادة تأهيله وترميمه بعد إهماله لمدة 70 عاما.

قطار الملك فاروق دخل مصر عام 1950

ويعود تاريخ قطار الملك فاروق إلى عام 1950، عندما صنعته شركة «فيات الإيطالية» له خصيصًا وسُمي بـ«الديزل الملكي»، وهو عبارة عن عربتين، الأولى كانت مُقسمة إلى جزأين، الجزء الأول مُخصص للحرس الملكي، والثانى للمرافقين من الديوان الملكي، بالإضافة إلى غرفة القيادة التى توجد فيها دورة مياه خاصة بسائق القطار.

وكانت العربة الثانية هي الأخرى مُقسمة إلى جزأين، الأول فيه الصالون الملكي، الذي تكون من كرسى للملك و4 كراسٍ للضيوف وترابيزة تسع 4 أشخاص للاجتماعات، أما القسم الثانى فيوجد به كابينة موسيقى بها راديو وجرامافون وحمام خاص للملك وتليفون لاسلكي.

إنشاء محطة قطار ملكية في قصر القبة

ووقتها أنشأ الملك فاروق محطة قطار ملكية في قصر القبة، لتسهيل مهمة وصول الشخصيات المهمة من محطة القاهرة أو من الإسكندرية إلى القصر مباشرةً، ولكن استمر عمل الديزل الملكي، لمدة عامين فقط، حيث توقف استخدامه مع قيام ثورة 1952، التي انهت الحكم الملكي في مصر، وحولتها إلى جمهورية.

إجراء عمرة شاملة لقطار الملك فاروق

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن السكة الحديد قامت خلال الأيام الماضية، بإجراء عَمرة شاملة على قطار الملك فاروق، حيث تم ترميم القطار الملكي وإعادته إلى حالته التاريخية ومكوناته الطبيعية، مع الحفاظ على طابعه الأثري القديم وشكله التاريخي، وذلك من خلال ورشة إيرماس المتخصصة في صيانة وعمرات الوحدات المتحركة، وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعتين لوزارة النقل.

قطار الملك فاروق لن يتم تشغيله على القضبان

وأوضح المصدر، أن قطار الملك فاروق وصل صباح اليوم إلى متحف المنتزة بالإسكندرية، وأنه لن يتم تشغيله على قضبان السكك الحديدية مرة آخرى، منوها إلى أن الهيئة سيرت القطار إلى الإسكندرية، عبر خط (القاهرة / الإسكندرية)، ولم يتم نقله من خلال شاحنات عملاقة تسيير بريا، ما يدل على الجهد الكبير الذي بذله لإعادة تسيير القطار التاريخي، الذي جرى تشغيله في إحدى الحقب الماضية من تاريخ مصر.

«الوطن» ترصد 9 معلومات عن قطار الملك فاروق

1- قطار الملك فاروق تم إيقاف تشغيله منذ 70 عاما.

2- قطار الملك فاروق يتكون من عربتين تستوعبان 40 راكبا.

3- قطار الملك فاروق مزود بمقاعد مريحية متنقلة.

4- يمكن تحويل عربات قطار الملك فاروق إلى صالونات صغيرة.

5- قطار الملك فاروق به 12 جهاز تليفون فى الغرف والصالونات حتى كبينة السائق.

6- يوجد مطبخ بقطار الملك فاروق.

7- صممت أنظمة الإنارة بقطار الملك فاروق بواسطة أضواء الفلورسنت.

8- وضع زجاج من نوع خاص يسمح بالرؤية من الداخل فقط.

9- يحتوي قطار الملك فاروق على صالون ملكي وجدرانه كلها مبطنة من الداخل.