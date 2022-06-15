«الصحة»: اقتربنا من تسجيل صفر إصابات حرجة وإجراءات الوقاية مستمرة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مصر تقترب من تسجيل صفر إصابات كورونا التي تحتاج إلى دخول المستشفيات، لافتا إلى وجود فرق بين تسجيل صفر إصابات «دخول المستشفيات»، وتسجيل مصر خالية من فيروس كورونا.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كل ما يشغلنا في الوقت الراهن هو تسجيل صفر دخول المستشفيات لأن الحالة المصابة بفيروس كورونا تكون حالة حرجة وتشكل خطورة».

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حالات فيروس كورونا في مصر حاليا، بسيطة للغاية والسبب في ذلك هو التوسع في عملية تطعيم المواطنين، حيث تم تطعيم ما يقارب 60% من المواطنين بلقاحات كورونا وهي نسبة كبيرة، لافتا الى وجود وفرة في اللقاحات على مستوى مراكز تلقي اللقاح بجميع المحافظات سواء للمواطنين المسافرين أو غيرهم.

مصير الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، أكد أن الإجراءات لن يتم إهمالها أو تعليقها أو تخفيفها خلال الفترة الحالية، والأمور متعلقة بإعادة تصنيف منظمة الصحة العالمية لوباء كورونا واعتباره فيروسا عاديا كالأنفلونزا الموسمية: «لا زال الفيروس منتشر ولكن يجب التفرق بين حدته الآن وبين حدته في بداية الجائحة».

تباين إصابات فيروس كورونا في عدد من الدول

وعن تباين إصابات فيروس كورونا في عدد من الدول، أشار إلى أن هناك دول تعتمد على نظرية الغلق الكلي لأي منطقة تظهر فيها إصابات خوفا من التفشي، وفي مصر نعتمد على نظرية مناعة القطيع وهي الأنجح.

وتوقع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ظهور متحورات لفيروس كورونا وهو أمر طبيعي ولا يدعو لقلق: «مستعدين لأي سيناريو مستقبلي، ولكن بشكل عام هناك حالة من الخمول للفيروس، حيث يشهد الوضع الوبائي انخفاض في أعداد الإصابات والوفيات ومعدلات الشفاء مرتفعة وغير مسبوقة».

عودة المستشفيات لعملها الطبيعي

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن المستشفيات عادت مرة أخرى لعملها الطبيعي، وأصبحت تستقبل كافة الحالات المرضية وليس فيروس كورونا فقط، وهناك مستشفيات بها أقسام لاستقبال حالات كورونا ستظل موجودة ومجهزة لأي طارئ.