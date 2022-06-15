«الصحة»: 4 محافظات خالية من إصابات كورونا.. وإلغاء البيان الأسبوعي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة سجّلت 4 محافظات خالية من إصابات كورونا، آخرها محافظة دمياط، وقال المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المحافظات الأربع سجلت صفر إصابات بكورونا على مدار أسابيع متتالية لذلك تم إعلانها خالية من الفيروس، لافتا إلى أن ذلك جاء بعد عملية التوسعات التي تم إطلاقها من خلال حملة طرق الأبواب والوصول إلى المستهدف من تطعيم المواطنين.

عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا

وأكد المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن المواطنين بتلك المحافظات أبدوا تعاونا كبيرا في الحصول على لقاحات كورونا، ففي محافظة البحيرة التي تم الإعلان عن خلوها من إصابات فيروس كورونا، كان هناك إقبال كبير من المواطنين على اللقاحات.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن لقاحات كورونا هي العامل الأساسي في خفض شدة الحالات التي كنا نعاني منها في الموجات الثلاث الأولى، وساهمت في تحويل الحالات الشديدة الى متوسطة وبسيطة، حتى وصلنا في مصر الآن إلى أن 99% من الحالات بسيطة للغاية ولا تحتاج لدخول المستشفيات وفترة العزل الصحي لها لا تتجاوز الأسبوع منزليا.

إلغاء بيان كورونا الأسبوعي

وأكد «عبدالغفار»، أن بيان فيروس كورونا الأسبوعي لن يتم إصداره مجددا إلا في حالة واحدة وهي ظهور أي متحور جديد أو تغير قد يحدث، لافتا إلى أن مصر مستعدة بشكل تام لمواجهة أية تغيرات قد تطرأ على فيروس كورونا، من خلال خبرة الأطباء في التعامل مع الفيروس وتشخيصه الذي أصبح يتم في غضون 15 دقيقة فقط.