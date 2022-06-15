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بالأرقام.. وزير التعليم يكشف نسب النجاح في نتيجة الصف الثاني الثانوي

كتب:

أميرة فكري
01:48 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل نتيجة امتحانات الصف الثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2021/2022، ونسب النجاح في عدد من المواد. 

مستويات الأداء للصف الثاني الثانوي 

قال وزير التربية والتعليم، إن هذه نماذج من مستويات الأداء في مواد الصف الثاني الثانوي، مستعرضا لمحات من التقارير الطلاب على مستوى الجمهورية، في الامتحانات الإلكترونية، التي يتم تصحيحها بدون عنصر بشري، وبعدالة، وبدون غش.

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