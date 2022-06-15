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وزير التعليم يكشف بالأرقام نسبة نجاح الصف الأول الثانوي

كتب:

كريم روماني
01:11 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالأرقام، المستوى الحقيقي لطلاب الصف الأول الثاني في الامتحانات التي عقدت له ونسب النجاح في الامتحانات الإلكترونية.

وقال «شوقي» في تصريحات له على جروب «تعليمنا الجديد»: «قد يكون من المفيد أن نرى لمحات من تقارير أداء الطلاب على مستوى الجمهورية في الصفين الأول والثاني الثانوي في الامتحانات الإلكترونية التي يتم تصحيحها دون عنصر بشري وبعدالة ودون غش.

المستوى الحقيقي لطلاب الصف الأول الثانوي بالأرقام

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.