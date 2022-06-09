نائب وزير التعليم يكشف لـ«الوطن» موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022، من أكثر الكلمات بحثا ًعلى مؤشر البحث جوجل من جانب أولياء أمور وطلاب الدبلومات الفنية لجميع التخصصات الدور الأول لجميع التخصصات «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي»، بنظاميها خمس وثلاث سنوات.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022.. أول أسبوع في يوليو

وكشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية 2022 لجميع النوعيات «زراعي - صناعي - تجاري - فندقي»، أول أسبوع في شهر يوليو المقبل.

وأضاف نائب وزير التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كنترولات الدبلومات الفنية تواصل تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بدقة، مشدداً على مراعاة الدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات والالتزام بضوابط التصحيح، حتى يحصل كل طالب على حقه.

تصحيح الامتحانات بدقة وفقاً لنموذج الإجابة

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتم تصحيح الامتحانات بدقة وفقاً لنموذج الإجابة بشكل يراعي مصلحة الطالب، ودون التقيد بإجابة نموذجية واحدة، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعتها يتم رصد وتجميع الدرجات.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الانتهاء من رصد الدرجات يعقبه تحديد الأوائل في جميع التخصصات، نظام ثلاث وخمس سنوات، استعداداً لاعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

عدد الطلاب واللجان

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج».

- عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة.

- عدد لجنة نظام ومراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية 25

- عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.