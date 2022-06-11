كيفية الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022: التقديرات متاحة بالمدارس

كيفية الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022، من أبرز التساؤلات التي يطرحها أولياء الأمور والطلاب في الوقت الحالي، بالتزامن مع بدء إعلان نتيجة الامتحانات وفق تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أكد أن الوزارة أرسلت نتيجة الامتحانات الإلكترونية لجميع المدارس لتجميعها مع الامتحانات الورقية ومن ثم يتم إعلان النتيجة.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

-الذهاب إلى المدرسة الملحق بها الطالب.

-الذهاب إلى شئون الطلاب بالمدرسة.

-الحصول على نتيجة الامتحانات بالتقديرات وليس الدرجات.

-يمكن لبعض المدارس تحميل النتيجة على موقعها الإلكتروني الخاص بها.

وأكدت مصادر بالإدارات التعليمية، أن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022 متاحة الآن بالمدارس في شكل تقديرات وليس درجات وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، موضحة أن النتيجة تشمل جميع مواد الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلانها في جميع المدارس غداً الأحد، وذلك بالنسبة للمدارس التي لم تعلنها اليوم السبت، لافته إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً وإلكترونياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

خطوات تحميل نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

-الدخول على رابط بوابة مركز المعلومات.

-تظهر أمامك شاشة تحمل جملة «إتاحة تحميل نتائج الامتحانات الإلكترونية للمدارس».

-كتابة البريد الإلكتروني.

-كتابة كلمة السر.

-كتابة اسم المدرسة.

-الضغط على كلمة «تسجل دخول».

-البدء في تحميل النتيجة مباشرة.

تقديرات نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

- من 85 إلى 100 ممتاز.

- من 65 إلى 85 جيد جداً.

- من 50 لأقل من 65 جيد.

- أقل من 50 ضعيف.