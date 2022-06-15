مشاورات لـ ميشال عون مع النواب لاختيار رئيس الحكومة غدا

نقلت «رويترز» عن مصادر رسمية لبنانية، اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس اللبناني ميشال عون، سيعقد مشاورات مع النواب لتسمية رئيس الحكومة يوم الخميس المقبل، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية

وفي سياق آخر، قال مبعوث واشنطن إنَّ المفاوضات غير المباشرة لحل النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل ستدعم باقتراح قدمه مسؤولون لبنانيون إلى وسيط أمريكي في بيروت، وقال الوسيط عاموس هوكستين في مقابلة مع تلفزيون الحرة ومقرها الولايات المتحدة ردًا على سؤال حول موقف الحكومة اللبنانية «أعتقد أن ذلك سيمكن من المضي قدما في المفاوضات».

محادثات ترسيم الحدود البحرية

وتقول إسرائيل إنَّ كاريش في منطقتها الاقتصادية الخالصة، لكن لبنان يقول إن الحقل في مياه متنازع عليها ولا ينبغي تطويره حتى يختتم البلدان محادثات لترسيم حدودهما البحرية.