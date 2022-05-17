عاجل .. رئيس لبنان ميشال عون يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون، أجرى فحوصات وصورا إشعاعية في إحدى مستشفيات العاصمة بيروت، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وكتبت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أجرى صباح اليوم فحوصات وصور شعاعية في مستشفى أوتيل ديو.

ولفتت رئاسة الجمهورية اللبنانية إلى أنَّ الرئيس سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء الفحوصات.