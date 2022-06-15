بريتني سبيرز تطرد فريقها الأمني بعد اقتحام طليقها الأول حفل زفافها

طردت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز فريقها الأمني، بعد واقعة اقتحام زوجها السابق جيسون ألكسندر منزلها، الأسبوع الماضي، أثناء حفل زفافها على سام أصغري، وذلك بسبب ردهم على اقتحام منزلها، وتم استبدال فريقها بمجموعة جديدة من حراس الأمن، وهو القرار الذي تم اتخاذه بعد وقت قصير من وقوع الحادث، وفقا لما نشره موقع «بيدج 6» الفني.

طليق بريتني سبيرز يقتحم حفل زفافها مسلحا بسكين

ويواصل محامي بريتني سبيرز ماثيو روزنجارت، العمل مع مكتب المدعي العام لمقاطعة فينتورا في ولاية كاليفورنيا، فيما يتعلق بمحاكمة زوج نجمة البوب الأول جيسون ألكسندر، الذي ما زال مسجونا في الوقت الحالي، وذلك وفقا لحكم قضائي صدر خلال محاكمة يوم الإثنين الماضي، يقضي بأن ألكسندر لا يمكنه الاتصال بزوجته السابقة أو إزعاجها لمدة ثلاث سنوات على الأقل، واحتُجز بكفالة قدرها 100 ألف دولار.

شهد يوم الخميس الماضي، حضور ألكساندر حفل زفاف سبيرز دون إعلان مسبق ودون دعوة، وألقى الأمن القبض عليه بعد صراع سريع، إذ قالت الشرطة إنه كان مسلحًا بسكين، وحصلت على أمر تقييدي طارئ ضد زوجها السابق يمنعه من الاقتراب منها أو ممتلكاتها على مسافة تقدر بـ 100 ياردة.

أسرة بريتني سبيرز تغيب عن حفل زفافها

وحضر عدد كبير من نجوم هوليود حفل زفاف المغنية الأمريكية، من بينهم مادونا، سلينا جوميز، درو بايمور وباريس هيلتون.

بينما غابت عائلتها تماما عن الحفل بما فيهم والدها ووالدتها وأشقائها، حتى نجليها لم يحضرا حفل الزفاف، وأكدت في منشور على حسابها بـ «إنستجرام» أنها لم تدعو شقيقها بريان إلى حفل زفافها، بسبب منعه لها بمساعدة عائلتها من تناول المشروبات الكحولية أثناء فترة إقامتها في لاس فيجاس، قائلة إن لا يوجد عائلة تفعل ما فعلته بها عائلتها.