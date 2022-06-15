عاجل .. الحكومة توافق على اتفاقية الاستثمار المبرمة مع السعودية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والسعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.

جذب استثمارات بالعملة الأجنبية

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمار السعودي في جمهورية مصر العربية وحماية استثماراته، وبما يحقق المستهدفات في جذب الاستثمارات بالعملات الاجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ويحفز المستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية فى مصر.

مساندة فنية للمشروعات الاستثمارية

وتلتزم الحكومة المصرية وفقا للاتفاقية، بتقديم المساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي يرغب الصندوق في الاستثمار فيها.