البرلمان الليبي يقر ميزانية حكومة «باشاغا» لعام 2022

أفاد موقع قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن وكالة الأنباء «رويترز» بأنَّ البرلمان الليبي أقرّ ميزانية حكومة باشاغا لعام 2022.

أعمال شغب وإطلاق نيران

وتمارس حكومة باشاغا مهامها منذ تشكيليها الشهر الماضي، في مدينة سرت الليبية، بعدما قامت قوات مسلحة موالية لعبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء السابق المنتهية ولايته، بممارسة أعمال شغب وإطلاق النيران منعاً لتواجد «باشاغا» في العاصمة طرابلس، وهو الأمر الذي جعل «باشاغا» يخرج من العاصمة حقناً لدماء الليبيين، بحسب بيان صادر عن حكومته، معلناً ممارسة أعمال حكومته من مدينة سرت.