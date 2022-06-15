انطلاق المنتدى الأول لمواجهة تعاطي المخدرات بالمنيا.. «القرار قرارك»

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع محافظة المنيا منتدى الحوار الأول حول قضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وذلك بديوان عام محافظة المنيا؛ للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات والتصدي للظاهرة لحماية شباب المحافظة من الوقوع في براثن الإدمان، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات.

افتتح المنتدى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، وكلاء الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وممثلي جميع قطاعات المحافظة وممثلى الأزهر والكنيسة‪.‬

آليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري

وتضمن المنتدى إجراء حوار حول المشاكل المتعلقة بأضرار المخدرات، كذلك تعريف القيادات والموظفين من أبناء المحافظة، بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء القانون الجديد الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من بداية العام الجاري، ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون‪.‬

تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية داخل مراكز الشباب

واستعرض الدكتور عمرو عثمان، الأنشطة التي نفذها التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة المنيا على مدار العام الماضي، حيث تم تنفيذ برامج توعوية ضمن برنامج «اختار حياتك» في 300 مدرسة، كذلك تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية داخل مراكز الشباب، وأيضا الكشف عن المخدرات للموظفين بالجهاز الإداري للمحافظة والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وسائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ومن يثبت تعاطيه يتم احالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

توفير الخدمات العلاجية لـ6391 حالة إدمان

وأوضح توفير الخدمات العلاجية لـ6391 حالة إدمان من أبناء المحافظة على مدار العام الماضي، وجميع الخدمات تقدم لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 28 قرية ضمن مبادرة «قرية بلا إدمان»، حيث يتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويتم تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة المشكلة، وتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجانًا من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان، بالإضافه إلى تخصيص 35 لافتة ‪outdoor‬ بميادين وشوارع المنيا الرئيسية تتضمن رقم الخط الساخن وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفي سرية تامة.

إعداد القيادات الشبابية والتطوعية

وأشار إلى أنه تم إعداد القيادات الشبابية والتطوعية وتم تنفيذ 16 تدريب باستهداف 320 فتاة وشاب، وضمهم ضمن رابطة التطوع لدى الصندوق البالغ عددها 33 ألف متطوع في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، كذلك تنفيذ ورش عمل للمتخصصين.