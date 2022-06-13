الإدمان يدفع شابا للتخلص من حياته بمنطقة غرب البلد فى أسيوط

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره اليوم الاثنين على الانتحار شنقا بحى غرب ونقل الجثمان لمشرحة المستشفي.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالجريمة

تلقى اللواء عمرو السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم اول أسيوط يفيد بورود بلاغ من أهالي غرب اليلد بقيام أحد الشباب بالانتحار شنقا داخل غرفته بالمنزل.

قوات الشرطة والاسعاف في مسرح الواقعة

على الفور انتقلت الشرطة والإسعاف لمكان الحادث وتبين صحة البلاغ وتبين العثور على جثة ”قطب . ج ” ٢٩سنة، متعاطى للمواد المخدرة وملقى داخل غرفته دون معرفة السبب.

إصابة مواطن فى حريق بمحل أقمشة

كان اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية ومدير امن اسيوط قد تلقى اخطارا من غرفة عمليات المحافظة ومامور قسم اول يفيد بوقوع حريق باحدى محلات الاقمشة بمنطقة القيسارية بحى غرب دون خسائر بالأرواح، وعلى الفور انتقل الى موقع الحريق قوات الشرطة وسيارات الدفاع المدنى من رجال الاطفاء والاسعاف ومأمور قسم أول ورجال المباحث.

وتبين أن الحريق تسبب فى تفحم محل بالكامل وتم اخماد النيران بمساعدة رجال الاطفاء من قبل الحماية المدنية بقيادة العقيد اسلام زكريا والمقدم عمرو عزب، ونتج عن الحريق ايضا اصابه احدى المواطنين، وتم توجيهه لمستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج ولا يوجد خسائر فى الأرواح.

اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

تم تحرير محضر بالواقعة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى اسيوط الايمان العام تحت تصرف النيابة العامة وتباشر النيابة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.