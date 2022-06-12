مكافحة الإدمان: لدينا 27 مركزا علاجيا بمختلف المحافظات (فيديو)

قال الدكتور أحمد كتامي، مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنّ الصندوق يقدم خدماته العلاجية لمرضى الإدمان، والتي تبدأ من تلقي المكالمات عبر الخط الساخن للصندوق 16023 الذي يعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع.

الخط الساخن لعلاج الإدمان

وأضاف مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المُذاع عبر شاشة قناة ten، أنّه يتم الحصول على المعلومات والمشورات من خلال الخط الساخن، ويُحال المريض إلى أحد المراكز العلاجية التي وصل عددها لـ27 مركزا بمختلف المحافظات، مؤكدا أنّ العلاج يجب أن يكون بإرادة المريض، ويُفضل أن تكون الخطوة الأولى منه.

تأثير المخدرات على الإنسان

وأوضح كتامي، أنّ هناك بعض المظاهر السلوكية التي تؤكد تعرض الشخص للإدمان، ومنها تغير العادات الخاصة بالنوم والوزن والاتجاه للعزلة، وقضاء ساعات طويلة خارج المنزل، متابعا أنّ المخدرات تغيّر البصمة الخاصة بشخصية كل إنسان.

السجائر أول خطوة نحو الإدمان

ولفت مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أنّ السجائر عادة سيئة، وهي الخطوة الأولى لمرحلة الإدمان، موضحا أنّ الحشيش هو رقم 1 في أنواع المخدرات ويجب العلاج منه، فهناك 40% من الذين خضعوا للعلاج مطلع 2020 من مدمني الحشيش.

وأكد كتامي، أنّ الشابو والاستروكس من أخطر المواد المخدرة التي انتشرت مؤخرا بين الشباب، والتي ينتج عنها جرائم خطيرة.