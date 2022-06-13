رحلات ترفيه صيفية بالشواطئ الساحلية لدعم المتعافين من الإدمان

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج لمتعافيى الإدمان، يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية والرحلات الصيفية للمتعافين من تعاطى المخدرات داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تنظيم رحلات صيفية للاستمتاع بشواطئ المحافظات الساحلية، وذلك مع دخول الصيف، وفى إطار الحرص على خلق جو ترفيهي وكسر الملل لدى المتعافين وتحفيزهم على استكمال البرنامج العلاجي وبرامج التأهيل النفسي والاجتماعي داخل مراكز العزيمة.

تكثيف الأنشطة الترفيهية لدعم المتعافين من الإدمان

‫ووجهت التضامن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تكثيف الأنشطة الداعمة للمتعافين من الإدمان، سواء الأنشطة الترفيهية أو الرياضية أو خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي ضمن خدمات ما بعد العلاج وخدمات الدعم النفسي و برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة، كذلك أيضا توفير ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل داخل مراكز العزيمة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

إتاحة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة

وأضافت التضامن، فى بيان لها، أنه يجري اتاحة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمتعافين ضمن مبادرة «بداية جديدة» بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، حيث تتيح إقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.‬

‫وأوضحت وزارة التضامن أن مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان تتضمن «صالات جيم وورش تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل ، ومكتبات وقاعات تدريب ، أنشطة رياضية ، وتنس طاولة ، بلياردو ، قاعات كمبيوتر»، وأنشطة فنية فى إطار الحرص على توفير العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية للمتعافين ضمن برامج التأهيل الاجتماعي والنفسي .