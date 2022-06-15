رئيس الجالية المصرية بألمانيا: مؤتمر «الكيانات» يهدف لـ«لم الشمل»

كشف علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، عن سعادته بإعلان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، موعد انطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، رسميا في 14 أغسطس المقبل.

إتاحة فرصة للجاليات المصرية بالخارج للاجتماع مع المسئولين في مصر

وأشار رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أن مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، يعد فرصة هامة لـ«لم شمل» المصريين بالخارج، من خلال إتاحة فرصة للجاليات المصرية بالخارج، للاجتماع مع المسئولين في مصر، من داخل وزارة الهجرة والسياحة والطيران والاستثمار وجميع الجهات المعنية.

وأضاف رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، أن يجد في انعقاد مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، فرصة لعرض المشاكل التي تواجه المصريين بالخارج، ومن ثم الوصول إلى حلول ومتابعة هذه المشاكل.

وأوضح «ثابت»، أن كل نسخة من سلسلة مؤتمرات «الكيانات والمصريين بالخارج»، يكون لها توصيات هامة، كما حدث في النسختين السابقتين، وكان لهم صدى ومردود كبير على المصريين بالخارج، داخل الدول المضيفة المختلفة، مؤكدًا أن إطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر يأتي في إطار اهتمام وزارة الهجرة المصرية، بشئون المصريين بالخارج، والبحث في مشاكلهم والوصول لحلول لها.

دعوة الجمعيات والكيانات المصرية في أوروبا لحضور المؤتمر

ولفت إلى أن هناك تواصل مستمرًا بين الجاليات المصرية بالخارج، داخل الدول المضيفة المختلفة، ومع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، موضحًا أنه المؤتمر سيدعو معظم الجمعيات والكيانات المصرية في أوروبا، للحضور والمشاركة في هذه النسخة.