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مدبولي: توجيهات رئاسية بمراعاة البعد الاجتماعي في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية

كتب:

محمد عزالدين
02:02 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمراعاة البعد الاجتماعي في الأزمة التي يواجهها العالم، وأن الدولة في ضوء إمكانياتها تتحمل العبء الأكبر فيما يخص الزيادات الكبيرة التي تحدث في الأسعار العالمية، والتي ليس للدولة المصرية ذنب في موجة التضخم العالمية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، «العالم يشهد أرقام تضخم لم تحدث منذ 50 و60 عاما، والرئيس السيسي تحدث عن ذلك أثناء افتتاح المجمع المتكامل للألبان والإنتاج الحيواني».

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