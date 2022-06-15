مدبولي لـ«المصريين»: ترشيد الاستهلاك يساعدنا على تجاوز الأزمة العالمية بأمان

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين، بأهمية ترشيد الاستهلاك لمساعدة الدولة على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، التي تعد أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ نحو 100 عام.

توفير احتياجات المواطنين

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل قليل، أنّه لا يوجد أي أزمة في توفير احتياجات للمواطنين، لكن أسعار وتكلفة هذه الاحتياجات، ارتفعت بنسبة كبيرة على الدولة.

ترشيد الاستهلاك

وشدد مدبولي، على ضرورة ترشيد الاستهلاك، موضحا: «كلما رشدنا قليلا كلمنا خففنا العبء، خاصة العبء الدولاري».

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

وتابع رئيس الوزراء، أنّ الدولة لديها احتياطي استراتيجي من أهم السلع التي قد يكون المواطن قلق منها، يكفي لـ6 أشهر، مؤكدا أنّ الدولة ليست مرتاحة لهذا الأمر، ولن تترك القيمة تقل عن 6 أشهر، وتعمل على تأمين وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أنّ الترشيد سيسهم في مرور الأزمة بأمان، خاصة أنّ الأزمة العالمية قد تستمر حتى نهاية العام، ولا يوجد أحد يعرف وقت انتهاء الأزمة.