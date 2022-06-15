«مدبولي» يبحث المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية مع «مصيلحي»: آمن ويكفي 6 أشهر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة الأرصدة والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، والاطمئنان على توافرها للمواطنين.

الاحتياطي الاستراتيجي للسلع

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، ضرورة مواصلة الحفاظ على رصيد مصر من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع المختلفة، في ضوء التكليفات المباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية إلى 6 أشهر، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتحقيق ذلك.

التجربة المصرية في مواجهة الأزمات

من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّ لدينا احتياطي استراتيجي آمن من السلع التموينية والأساسية، مشددا على حرص الدولة لتوفير السلع بأنواعها المختلفة للمواطنين في الأسواق المحلية، رغم التداعيات السلبية التي عانت منها الدولة المصرية كسائر دول العالم، بسبب الأزمات المتعاقبة التي مر بها العالم، وما خلّفته من اضطراب شديد في الأسواق منذ بداية جائحة كورونا، مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، كما أشاد بدور التجربة المصرية في مواجهة الأزمات وصمود السوق المصرية حيالها.

محاور الأمن الغذائي

وأوضح وزير التموين، أنّ لدينا احتياطات كافية من اللحوم والدواجن المجمدة، والدولة تعمل على مختلف محاور الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار، اطمأن رئيس الوزراء على توافر احتياطي السلع الأساسية، حيث أشار الدكتور علي المصيلحي إلى توافر رصيد من الزيت يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لـ6 أشهر، وأكد أنّه رغم ارتفاع الأسعار فالوضع مطمئن.

وتابع مدبولي، أنّ الدولة لديها رصيد استراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر، ويتم حاليا التفاوض لتوقيع اتفاقيات مع بعض الدول الموردة، لزيادة كمية المخزون، كما يكفي السكر لمدة 6 أشهر، وفي الوقت ذاته يتوافر الأرز، وتم التعاقد على استيراد 50 ألف طن.

توفير اللحوم لعيد الأضحى

وفيما يتعلق باستعدادات عيد الأضحى، أشار الوزير إلى أنّه يتم التعاقد على كميات كبيرة من الرؤوس الحية لتوفير اللحوم، ووجّه رئيس الوزراء بالعمل على زيادة أعداد الكميات المتعاقد عليها، بحيث يتم الحفاظ على الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك.