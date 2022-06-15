«السكة الحديد» تحذّر من التطبيقات الوهمية لحجز تذاكر القطارات

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، ممثلة في الهيئة القومية للسكة الحديد، أنّها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والصارمة، تجاه بعض التطبيقات الوهمية غير الرسمية، التي تزعم قدرتها على حجز تذاكر القطارات من خلالها.

تطبيق حجز قطارات السكك الحديدية آيفون وأندرويد

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنّ التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية يأتي باسم ENR على أجهزة آيفون، وباسم قطارات مصر حجز واستعلام على أجهزة Android، ولا يمكن لأي تطبيق آخر حجز التذاكر.

وناشدت هيئة السكك الحديدية عبر صفحتها الرسمية على موثع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن عنه، للحد من عدم التعرض لأي حالات النصب التي يتعرض لها المواطنين من التطبيقات المزيفة، منوهة بضرورة الابلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة والمعنية بذلك.

«سلامتك تهمنا».. مبادرة هيئة السكة الحديد

وتواصل السكة الحديد، تنفيذ حملة «سلامتك تهمنا» للمسافرين ومستقلي القطارات، والتي تتضمن عدم إلقاء القمامة وأي مخلفات على أشرطة السكة الحديد، أو في حرم محطات القطارات، نظرًا لما ينتج عن ذلك من حرائق تتسب في إزهاق أرواح المواطنين، إضافة إلى إتلاف المنشآت والممتلكات العامة للدولة، وتعطيل سير منظومة السكة الحديد، مشيرة إلى أنّ القطارت والمحطات ملكية عامة للشعب، والحفاظ عليهما مسؤولية مشتركة بين المواطنين والهيئة التي تعمل على تنفيذ مشروعات تحسين الخدمات المقدمة.