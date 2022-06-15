الفريق أسامة ربيع: إنهاء 40% من أعمال تطوير المنطقة الجنوبية بقناة السويس 

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إنهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي في قناة السويس بنسبة إنجاز بلغت 40% لمشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبي.

وقال الفريق أسامة ربيع في تصريحات صحفية، خلال تفقده للمشروع اليوم، إنه تم إنهاء ما يقرب من 31% من مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى.

وتفقد «ربيع» مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، وبرفقته أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقيادات العاملة بالمشروع، بهدف متابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروع.

ربيع: المشروع ركن أساسي لتطوير قناة السويس

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة يحظى باهتمام ومتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نظرا لأهميته باعتباره ركنا أساسيا نحو تنفيذ استراتيجية تطوير المجرى الملاحي.

وأضاف «ربيع»، أن قناة السويس ستشهد نقلة نوعية لمساهمة المشروع في رفع معدلات الأمان الملاحي في القطاع الجنوبي وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة في تلك المنطقة بواقع 6 سفن إضافية، بما يعزز من المكانة الرائدة للقناة وقدرتها على مواجهة تحديات المنافسة.

إزالة 19 مليون متر مكعب في مشروع التوسعة

وقال الفريق أسامة ربيع إنه تم إزالة ما يقرب من 19 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة، كما تم إزالة ما يزيد 7 ملايين متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه بمشروع التوسعة والتعميق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة.

تحية الطواقم الموجودة على الكراكات

وحرص «ربيع» على تحية الأطقم الموجودة على الكراكات العاملة في الموقع، والتي تشمل أربعة كراكات تابعة للهيئة، وهي الكراكة «مهاب مميش»، والكراكة «حسين طنطاوي» والكراكة «الصديق» والكراكة «طارق بن زياد».

كما تابع سير العمل ومعدلات الإنجاز بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى، حيث تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال التكريك بالمشروع التي تتم بواسطة أربعة كراكات هي «المرفأ» و«الحمراء» و«الصدر» و«كاسيوبيا».

واطلع رئيس الهيئة على نسب تقدم الأعمال الهندسية والمدنية التي تتم بمحيط مشروع التوسعة، حيث تم الانتهاء من ما يقرب من 64% من أعمال إنشاء التكسيات الجديدة بالجانب الشرقي لأعمال التوسعة، كما بلغت نسبة تنفيذ شمعات الرباط 46%، كما قاربت أعمال تجهيز أحواض الترسيب على الانتهاء بنسبة إنجاز بلغت 91%.