رئيس هيئة قناة السويس يبحث سبل التعاون المشترك مع السفير الياباني

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، صباح اليوم الجمعة، بمبنى الإرشاد لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها رسميا للسفير الياباني لهيئة قناة السويس بعد توليه مهام منصبه سفيرا لدولة اليابان في القاهرة، يرافقه وفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية بالقاهرة ومكتب «الجايكا» بمصر.

وضم الوفد كلا من مياموتو سوجاكو، سكرتير أول ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة اليابانية بالقاهرة، وكاتو كين، رئيس مكتب جايكا مصر، وإيواي يوتا ممثل بمكتب جايكا مصر، وهبة الحسيني، مسئول برامج بمكتب جايكا مصر.

ربيع: قناة السويس ركن رئيسي للتعاون بين مصر واليابان

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن علاقات التعاون والشراكة بين مصر واليابان ممتدة، مؤكدا حرصه على فتح آفاق جديدة للتعاون لتظل قناة السويس ركنا رئيسا لدعم العلاقات المشتركة بين البلدين.

واستعرض رئيس الهيئة، تطورات ومستجدات العمل بالهيئة خلال الآونة الأخيرة، موضحا أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجية شاملة تصبو إلى تحقيق تطوير متكامل لهذا المرفق الحيوي بحلول عام 2023، والتي تتضمن محاور عدة أبرزها استمرار العمل على تطوير وصيانة المجرى الملاحي، وتحديث أسطول الوحدات البحرية، وذلك جنبا إلى جنب مع تعظيم الاستفادة من شركات وترسانات الهيئة، وتنفيذ خطة التحول الرقمي.

وأعرب الفريق أسامة ربيع عن تطلعه للتنسيق المشترك والاستفادة مما يتيحه هذا التقارب من تبادل للخبرات وتحقيق المصالح المشتركة، مبديا استعداده الدائم لدفع سبل التعاون وتذليل العقبات أمام مجموعة العمل المشتركة المقرر بدء عملها خلال الفترة المقبلة.

السفير الياباني: هناك مخطط للتدريب خلال الفترة المقبلة

من جانبه، عبر أوكا هيروشي، السفير الياباني، عن سعادته بتواجده في هيئة قناة السويس، مؤكدا أن التعاون مع قناة السويس ممتد منذ سنوات عديدة في عدة مجالات، لافتا في هذا الصد إلى التعاون المثمر الذي يجمع وكالة اليابان للتعاون الدولي «الجايكا» وهيئة قناة السويس، وهو التعاون المخطط تفعيله خلال الفترة المقبلة في مجالات التدريب والدراسات الفنية.