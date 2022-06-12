قناة السويس: 22 ألف سفينة عبرت المجرى الملاحي خلال العام الجاري

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد السفن العابرة من القناة قد وصل لـ19 ألف سفينة خلال العام الماضي 2021، في حين وصل عدد السفن العابرة للقناة خلال العام الجاري 2022 لـ22 ألف سفينة، كما ووصل العائد من قبل القناة خلال العام الماضي لـ5.8 مليار دولار، وخلال العام الجاري فوصل إجمالي إيرادات القناة لـ7 مليارات دولار.

ربيع: التطوير يعتمد على مياه القناة بالقنطرة شرق للاستزراع السمكي

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التطوير يعتمد على مياه القناة بالقنطرة شرق ومساحته 7500 فدان للاستزراع السمكي، كما ويجري العمل حاليا على استزراع 65 فدانا بزريعة أسماك الدنيس، بإجمالي 2.5 مليون سمكة زريعة، إضافة إلى استزراع 40 فدانا بأسماك البلطي، بإجمالي مليون سمكة زريعة.

ربيع: المشروعات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأشار إلى أن المشروعات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك لسد الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني، مؤكدا أنه قد شهد بدء نزول زريعة أسماك الدنيس والبلطي لأحواض الاستزراع السمكي التي تعمل كحضانات للزريعة، تمهيدا لانتقالها بعد ذلك لأحواض التربية الكبيرة التي تم الانتهاء من تطهيرها خلال الآونة الأخيرة ضمن أعمال التطوير.

واستعانت القناة خلال تجربتها في التصنيع السمكي بعدد من الخبراء الصينيين من أجل تعظيم المستهدف من ذلك المشروع، حيث إن نسب تقدم أعمال التطوير التي تتم بحوض الترسيب رقم (21)، وتجاوت نسبة إنجاز الأعمال 50%، وتتضمن أعمال التطوير بالحوض رفع كفاءة 368 حوضا سمكيا مقسمة على 46 شريحة، تضم كل شريحة منها 8 أحواض للاستزراع، وتطهير 224 حوضا تمهيدا لاستزراعها.