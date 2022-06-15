«التضامن» تعلن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتمكين الاقتصادي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي لها عن حاجتها لشغل العديد من الوظائف القيادية، ومنها مدير عام الإدارة العامة للتمكين الاقتصادي.

المهام العامة لمدير الإدارة العامة للتمكين الاقتصادي

وأوضحت التضامن أن هناك العديد من المهام العامة والتخصصية لمدير عام الإدارة العامة للتمكين الاقتصادي تتمثل فيما يلي:

- ينظم وينسق العمل بـالإدارة العامة (للتمكين الاقتصادي) وتوزيـع العمل بما يضمن كفـاءة العمـل وفعاليتـه وفقا للخطـط الموضوعة، وتحديـد العلاقـات وأشكال الاتصـال بـيـن القـائمين علـي العـمـل فى الإدارة «للتمكين الاقتصادي».

- يتابع سير الخطط والبـرامج التشغيلية للإدارة العامـة والتأكـد مـن تنفيذها وفقا للاستراتيجية العامـة للوزارة بما يضمن أفضل المخرجات ويحقق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.

- يوجه أداء مرؤوسيه ومتابعتهم و الإشراف عليهم وفقا للنظم و اللوائح المعمول بها بالوزارة.

- يوجـه و يتابع سير الإجـراءات مـن حيـت الجـودة والدقـة والفاعليـة والاحترافيـة وضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة في الوزارة وتقديم المقترحات المتعلقة بالتطوير. التقارير الدوريـة والمتعلقـة بسير العمـل فـي الإدارة للـرئيس المباشـر بـنـاء علـى التوجيهـات الصادرة أو على أساس مدة زمنية محددة.

- يجـري الاتصـالات بغـرض تمثيـل الإدارة العامـة و التصـرف فـي معالجة الموضوعات فى حدود السياسات المعتمدة و القوانين و اللوائح.

- يتولى إصدار القرارات التنفيذية و الأوامر و التعليمات و الاعتماد النهائي لبعض الأعمال.

المهام التخصصية لمدير الإدارة العامة للتمكين الاقتصادي

- يتابع تطـوير وتنفيـذ السياسات والاستراتيجيات والبـرامج اللازمة لتنمية وتطوير منظومـة التمكين الاقتصادي.

- يتابع إعداد الخطة السنوية لمنظومة التمكين الاقتصادي.

- يتابع إعداد التقارير الدورية لأعمال منظومة التمكين الاقتصادي .

- يتأكد من المتابعة والتقيم الدوري للخدمات المقـررة وتحسين العمليات وإقرار كافـة التقارير التي تستخدمها إدارات ووحـدات العمـل والتحقق مـن البيانات بشكل دوري.

- يتابع رسـم سياسة تنمية وتطوير الأسر المنتجة و مراكز التكوين المهني والصناعات.

- يتأكـد مـن معاونـة الجمعيات المشتغلة بالصناعات والأسر المنتجـة في الحصـول علـى الآلات والخامات اللازمة للتشغيل، ويتابع أعمـال إعـداد اللوائح والنظم والقواعـد والتعليمات والنماذج المنظمة للعمل في مجـال التكوين المهني والصناعات الصغيرة وأعمال التنمية الاجتماعية.

- يتأكد من بحث طلبات الإعانات للهيئات والمجتمعات والجمعيات المشتعلة بالتكوين المهني.

- يتابع وضع خطة الرعاية اللاحقة لخريجي مراكز التكوين المهني.