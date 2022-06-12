الأورمان تطلق مشروع «صك الأضحية بالتقسيط» في الدقهلية.. 3 أنواع

أطلق مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الدقهلية خدمة التقسيط لصكوك الأضاحي التي طرحتها هذا العام 2022، من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا فى قرى ونجوع وعزب المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

الجمعية: لدينا 3 أنواع من الصكوك

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية لديها 3 أنواع من الصكوك، وهي صك مستورد صغير بقيمة 2250 جنيها، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 750 جنيها في أول مرة، ثم يدفع 300 جنيها شهريا لمدة 5 شهور، وصك مستورد كبير بقيمة 2950 جنيها، ويدفع المتبرع 750جنيها في أول مرة ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 5 شهور، وصك بلدي بقيمة 3600 جنيه، ويدفع المتبرع الصك البلدي 1100جنيها، ويدفع كل شهر 500 جنيه لمدة 5 شهور.

موقف الشرع من شراء صك الأضحية بالتقسيط

وأضاف «شعبان»، في بيان صحفي، أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى رقم 273 لعام 2012 بشأن موقف الشرع الحكيم من فكرة شراء صك الأضحية بالتقسيط، وقالت فيه إن «شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك فى قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في سننه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».