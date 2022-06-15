أسعار صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف 2022.. تعرف على التفاصيل

يبحث الكثيرون عن أسعار صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف 2022، لاسيما مع اقتراب موعد عيد الأضحى، واعتادت وزارة الأوقاف على طرح صكوك الأضاحي كل عام، وحددت هذا العام أسعار الصكوك للّحوم السودانية والبلدية، وترصد «الوطن»، أسعار صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف 2022 في هذا التقرير.

تلقى طلبات شراء الصكوك عبر تطبيق «واتس آب»

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة طرحت صكوك الأضاحي، في جميع مديرياتها وفي المساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات، كما خصصت عددا من الأرقام لتلقى طلبات شراء الصكوك عبر تطبيق «واتس آب».

وأكد أن الوزارة تتلقى الطلبات وترسل مندوبا لديها للراغبين في الشراء، بالإضافة إلى حسابات شراء صكوك الأضاحى فى 4 بنوك وطنية والبريد المصري، وعن أن أسعار صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف 2022، أوضح أن قيمة صك الأضحية من اللحوم البلدية 3800 جنيه، وقيمة الصك من اللحوم السودانية 2200 جنيه، وفقا للبروتوكولات الموقعة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير اللحوم.

أسعار صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف

وفي حديثه عن أسعار صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف 2022، أكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين توفر كميات من لحوم الأضاحي والصدقات المشفاه والمغلفة والمجمدة داخل كراتين، لتوزيعها على الأماكن الأكثر احتياجا داخل مصر، ومن المقرر أن يتم توريد 100 طن لحوم بلدية، بشكل مبدئي، فيما يتضمن صك الأضحية والصدقات من اللحوم المستوردة، توريد 500 طن من لحوم الأضاحي والصدقات المستوردة المشفاة والمغلفة والمجمدة.

وأكد أن ذبح الأضاحي سيكون بدءًا من أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى عصر رابع أيام عيد الأضحى، فيما تبدأ الوزارة عملية التوزيع خامس أيام العيد، مؤكدا أن مشروع صكوك الأضاحي من أفضل وأهم المشروعات التي تقوم بها الوزارة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.