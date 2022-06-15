«عربية النواب»: إنجازات وزارة الأوقاف في عهد الرئيس السيسي تاريخية

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع القيادات والأئمة والدعاة والعاملين بالوزارة، على الإنجازات التاريخية التي حققتها، خلال فترة 8 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر مؤكدًا أن الرئيس السيسي أول قائد في تاريخ مصر يعطي أكبر اهتمام لملف الدعوة والحفاظ على مال الوقف.

إنفاق أكثر من 9 مليارات جنيه على عمارة بيوت الله

وقال «أباظة»، في بيان صحفي، اليوم، إن أكبر دليل على ذلك إنفاق أكثر من 9 مليارات جنيه على عمارة بيوت الله إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا لأكثر من 9000 مسجد، وافتتاح أكثر من 2618 مسجدًا في أقل من عامين، من سبتمبر 2020 حتى يونيو 2022.

وأشاد باستحداث وزارة الأوقاف أنشطة جديدة منها مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل، وتخصيص أكثر من 2,1 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع، بينها 200 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة، و90 مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى 372 مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير، من أهمها سلسلة «رؤية»، للفكر المستنير و«رؤية» للنشء و«رؤية» المترجمة، فضلا عن إصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بثلاث لغات «الأردية واليونانية والهوسا»، وتحقيق 2 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية لأول مرة في تاريخها.

تشييد 16791 وحدة سكنية وإدارية بتكلفة ملياري جنيه

وأضاف النائب، أن وزارة الأوقاف ساندت وبقوة جهود الدولة في ملف الإسكان خاصة ما حققته هيئة الأوقاف في مجال الإسكان والذي تمثل في تشييد 16791 وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه، بينها 14702وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية، من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة، وسوق الخميس بالمطرية، مؤكداً أن الدكتور محمد مختار جمعة هو أول وزير في تاريخ وزارة الأوقاف يحقق العدالة في كل ما يتعلق بملف الإسكان وتوزيع الوحدات السكنية التي قامت وزارة الأوقاف بتشييدها بكل شفافية ودون أي وساطة أو محسوبية.

كما أشاد بجهود وزارة الأوقاف في إيفاد وإعارة 1684 إمامًا وقارئا، وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول، بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية، وتطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف بدولة تنزانيا، و4160 منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

ووجه التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة على تنفيذه لتكليفات الرئيس السيسي في كل ما يتعلق بتحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة بزيادات تتراوح ما بين 3762 و5042 جنيهًا، وافتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات، وتعيين 3011 إمامًا و4258 عاملا و138 فني وأخصائي تمريض، والإعلان عن 1000 وظيفة إمام وخطيب و1000 وظيفة عامل بنظام التعاقد، وتوفير آلاف فرص العمل بمشروعات هيئة الأوقاف، وإنفاق أكثر من 145 مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة.

توزيع 5424 طن لحوم أضاحي

كما أكد أهمية الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف في دعم ومساندة من البسطاء والفقراء من خلال نجاح الوزارة في توزيع 5424 طن لحوم أضاحي على 5,424 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي مبلغ 508,389,942 جنيهًا، وتوزيع 653 طن لحوم إطعام على 653 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي مبلغ 22858800 جنيه مؤكدًا أن هذا الدور لوزارة الأوقاف هو ترسيخ حقيقي لمبدأ التكافل المجتمعي في أروع صوره، خاصة أنه يتم توزيع لحوم الأضاحي والإطعام بصورة تؤكد أن البسطاء والفقراء في قلب اهتمامات القيادة السياسية والدولة المصرية بجميع مؤسساتها.