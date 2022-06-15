‏ لماذا عاد محمد إبراهيم لاعب المنتخب بجهاز ياباني من كوريا؟

ظهر محمد إبراهيم، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي سيراميكا كليوباترا، عائدا من كوريا ضمن بعثة المنتخب الوطني، حاملا «كرتونة» تبين أنها سرير قابل للطي، وليس جهاز تليفزيون كما قال بعد المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

والسرير الذي حمله محمد إبراهيم يباع وفقا لأمازون اليابان بين 10 آلاف إلى 30 ألف ين ياباني بما يعادل 1500 إلى 4200 جنيه مصري.

سعر الجهاز

ويختلف السعر وفقا للكماليات التي تباع معه، وفقا لما هو معروض في موقع البيع الشهير، إذ لأغراض طبية كما يستخدم في مراكز المساج وعيادات العلاج الطبيعي للاستشفاء.

ويباع نفس السرير أو شبيه له على موقع أمازون مصر بأسعار تتراوح بين 5900 و6350 جنيها مصريا.

محمد إبراهيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

وأثارت صورة إبراهيم جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهمته الجماهير بشراء جهاز تليفزيون، دون مراعاة لمشاعرهم بعد الهزيمة الكبيرة من كوريا.

وشارك محمد إبراهيم في الدقائق الأخيرة من المباراة الودية التي جمعت المنتخب بنظيره الكوري الجنوبي، والتي انتهت بهزيمة الفراعنة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

وانتقل محمد إبراهيم، البالغ من العمر 30 عاما في 2020 من مصر المقاصة إلى سيراميكا كليوبترا مقابل 12 مليون جنيه.

ويعد إبراهيم أحد ناشئي نادي الزمالك، وسافر في رحلة احترافية للبرتغال، لم يكتب لها النجاح، وكان يتوقع له مستقبل كبير وفقا للمدربين الذين تدرب معهم، إلا أنه تأثر كثيرا بالإصابات.