الأفلام الأجنبية تتفوق على المصرية في شباك التذاكر.. و«واحد تاني» يتراجع

تراجعت إيرادات الأفلام المصرية أمام إيرادات الأفلام الأجنبية خلال الأسبوع الماضي في شباك التذاكر المصري، حيث حققت الأفلام المصرية إيرادات لم تتجاوز 4 ملايين و304 ألف جنيه، بينما وصلت إيرادات الأفلام الأجنبية إلى 6 ملايين جنيه و856 ألف جنيه على مدار الأسبوع، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم»، للتوزيع.

كما تراجعت إيرادات الأفلام المصرية نفسها بمقدار حوالي مليون جنيه عن الإيرادات التي حققتها الأسبوع السابق، والتي وصلت لـ 5 ملايين و729 ألف جنيه، عن إجمالي إيرادات أربع أفلام معروضة في نفس التوقيت من بينها «واحد تاني»، «العنكبوت»، «زومبي» و«فارس».

تراجع إيرادات فيلم «واحد تاني» مليون جنيه في أسبوع.. و«العنكبوت» يحافظ على نفس المستوى

وبالرغم من أن إيرادات فيلم «واحد تاني» بطولة الفنان أحمد حلمي، قاربت 59 مليون جنيه، إلا أن الإيرادات شهدت تراجعا في أسبوعه السادس بدور العرض محققا 2 مليون و305 ألف جنيه، مقابل 3 ملايين و108 ألف جنيه في الأسبوع السابق، بينما لم تتراجع إيرادات فيلم «العنكبوت»، بصورة كبيرة في الأسبوع الأخير، حيث لم يتجاوز حاجز التراجع الـ 400 ألف جنيه ما بين الأسبوعين، بينما وصل الإجمالي لـ 34 مليون جنيه.

722 ألف جنيه.. إيرادات فيلم «فارس» في 4 أسابيع بدور العرض السينمائي

وحقق فيلم «زومبي» إيرادات في أسبوعه السادس قدرت بـ 695 ألف جنيه، مقابل 881 في أسبوعه الخامس، ليصل إجمالي ما حققه خلال فترة عرضه في دور العرض 18 مليون و330 ألف جنيه، بينما وصل إجمالي إيرادات فيلم الفارس خلال شهر إلى 722 ألف جنيه فقط.