الأفلام الأجنبية تحقق 7 ملايين جنيه في مصر.. و«Jurassic World» بالصدارة

نجحت الأفلام الأجنبية في تحقيق إيرادات قاربت الـ7 ملايين جنيه خلال عرضها في السينمات المصرية على مدار الأسبوع الماضي، وجاء في المركز الأول فيلم «Jurassic World»، خلال أسبوعه الأول في العرض محققا 3 ملايين و516 ألف جنيه، بينما وصلت إيرادات فيلم «Top Gun» الذي احتل المركز الثاني لـ2 مليون و286 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار 3 أسابيع إلى 9 ملايين و307 ألف جنيه.

وتفوق فيلم «Jurassic World» على عدد من الأفلام التي تم طرحها في نفس التوقيت، منها «Dual» الذي لم يحقق سوى 62 ألف جنيه، أما «Gulliver Returns» حقق 39 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

«Sonic The Hedgehog 2» يحقق 3 ملايين جنيه في 7 أسابيع

ويواصل فيلم «Sonic The Hedgehog 2» تحقيق الإيرادات للأسبوع السابع على التوالي، إذ حصد خلال الأسبوع الماضي 226 ألف جنيه، ووصل إجمالي ما حققه الفيلم في تلك الفترة 3 ملايين و546 ألف جنيه، وفي المركز الرابع جاء فيلم «Last Seen Alive» الذي حققه في أسبوعه الثاني 222 ألف جنيه، ليرتفع الإجمالي لـ 630 ألف جنيه.

فيلم «Black Site» في المركز الأخير بـ3 آلاف جنيه

فيما حقق فيلم «The Lost City» في أسبوعه الـ12 على التوالي بالسينمات المصرية، ولم يحقق في آخر أسبوع سوى 89 ألف جنيه، ليرتفع معه إجمالي ما حققه الفيلم لـ3 ملايين 386 ألف جنيه، بينما جاء المركز الأخير من نصيب فيلم «Black Site» الذي حقق 3 آلاف جنيه فقط، ليصل إجمالي الإيرادات خلال 4 أسابيع لـ71 ألف جنيه.