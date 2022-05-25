رغم تصدره شباك التذاكر بـ50 مليون جنيه.. إيرادات فيلم واحد تاني تتراجع

نجح فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي في تصدر قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام المصرية للأسبوع الثالث على التوالي، حيث حقق الفيلم إيرادات في أسبوعه الثالث وصلت لـ5 مليون و737 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم طوال مدة عرضه في دور العرض السينمائي لـ49 مليون و206 ألف جنيه.

وبالرغم من حفاظ فيلم «واحد تاني» على الصدارة على مدار الأسابيع الماضية، إلا أن الإيرادات تراجعت بصورة كبيرة، حيث حقق الفيلم في الأسبوع الأول 35 مليون 262 ألف جنيه، أما في الأسبوع الثاني تراجعت الإيرادات لـ8 ملايين و206 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

من «ميدو مشاكل» إلى «واحد تاني».. أحمد حلمي يقدم 17 فيلما للسينما

يعتبر فيلم «واحد تاني» هو البطولة السينمائية الـ17 للفنان أحمد حلمي الذي قدم مجموعة واسعة من الأفلام التي قام ببطولتها وبدأها بـ«ميدو مشاكل» عام 2003، وفي العام التالي قدم فيلم «صايع بحر»، وفي 2005 قام ببطولة فيلم «زكي شان»، الذي حقق نجاحا كبيرا في ذلك الوقت، بينما قدم 3 أفلام دفعة واحدة في 2006، وهم «مطب صناعي»، و«ظرف طارق» و«جعلتني مجرما»، وفي العام التالي قدم «كدة رضا» مع الفنانة منة شلبي التي كرر معها التجربة للعام الثاني على التوالي بـ«آسف على الإزعاج»، في 2008.

وتايع «حلمي» مسيرته السينمائية في 2009 بفيلم «ألف مبروك»، وفي العام التالي قدم فيلمه الأشهر «عسل أسود» وفي نفس العام طرح فيلم «بلبل حيران»، وفي 2011 كان الجمهور على موعد مع فيلم «إكس لارج»، وبعد عام من الغياب عاد بـ«على جثتي» في 2013، وبعدها «صنع في مصر»، وفي 2016 قدم «لف ودوران» قبل أن يتوقف 3 أعوام ليعود بعدها بفيلم «خيال مآتة» في 2019، ليعود إلى غياب جديد ويعود في 2022 بـ«واحد تاني».

فريق عمل فيلم «واحد تاني»

«واحد تاني» تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خصير، ويجمع في بطولته روبي، وسيد رجب، وأحمد مالك، وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.