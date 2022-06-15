3 أغسطس.. موعد النطق بالحكم على مُدان بالاعتداء على فتاة معاقة في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة كريم سعد الشيخ، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، بإحالة أوراق موظف بالمعاش لاتهامه بالتعدى على فتاة من ذوى الهمم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو، وعرض المجني عليها علي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، ومعرفة ما إذا كانت معاقة ذهنيا من عدمه ووجه الإعاقة ومدى تأثير ذلك على إدراكها للأمور، وتحديد عمرها العقلى، واستدعاء الطبيب الشرعى معد التقرير السابق، مع استمرار حبس المتهم.

تفاصيل واقعة التعدي على الفتاة المعاقة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31140 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2884 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم «أحمد م ش»، 52 سنة، موظف بالمعاش، مقيم قرية الشموت دائرة مركز شرطة بنها، تعدى عليها رغم إعاقتها الذهنية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

الاستماع لدفاع المجني عليها

واستمعت المحكمة، خلال الجلسات السابقة لدفاعى المجنى عليها، والمتهم، كما استعرض تقرير الطبيب الشرعى الذى أكد وثبت التعدى على المجنى عليها.

وشهدت المحكمة أعمال تأمينية مشدد بقيادة العميد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات بالمحكمة، لضمان سير المحاكمة بشكل عادل وأمن وحفاظا على حقوق المجنى عليهم.