مبادرة لزراعة الأسطح بمدارس «الشبان» في بنها.. «ازرع واكسب واحمي نفسك من الحر»

دشنت مدارس جمعية هيئة الشبان العالمية ببنها اول مبادرة ومشروع لزراعة الأسطح بمحافظة القليوبية تزامنا مع قمة المناخ التي تستضيفها مصر نهاية العام الجاري.

ويتيح المشروع زراعة الخضروات مثل الخيار والباذنجان والفلفل والشطه والعنب والليمون والنعناع بطريقة أورجانيك وبتكلفة بسيطة، ما يحول السطح إلي حديقة ومتنفس طبيعي لمواجهة الحر والتغييرات المناخية وتوفير إحتياجات المنزل.

"الوطن" أجرت بثا مباشرا حول مبادرة زراعة الاسطح بالخضروات للحماية من الحر، ورصدت فوائد زراعة الاسطح وتحويلها إلي متنزهات وحقول لإنتاج المحاصيل المختلفة بتكلفة بسيطة للاستفادة من هذه المحاصيل والاستمتاع بالخضرة.

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فكرة مبتكرة لخلق بيئة جديدة

قال مصطفي عيبد الحميد فرج الممثل القانوني لمدارس هيئة الشبان ببنها ورئيس مجلس الإدارة إن قسم التربية الزراعية دشن المشروع بهدف استغلال أسطح المدرسة وزراعتها بالخضروات وبعض الفاكهة بعد تجهيز الأسطح بأحواض خشبية وفرشها بمواد بلاستيكية وعمل حقل علي ترابي علي مساحة 16 متر ووضع تربة زراعية ضمن المبادرات المستمرة للمدرسة في إطار تنظيم مصر قمة المناخ العالمية نهاية العام الجاري.

مسطحات خضراء على الأسطح

وأضاف فرج أن المدرسة دائما ما تلجأ إلى الإبتكار وكانت فكرة زراعة الأسطح فكرة مبتكرة شارك فيها الطلاب والمدرسون ودشنتها المدرسة ولخلق بيئة جديدة وتدريب الطلاب والمجتمع المحيط علي طريقة ميتكرة لإستغلال الأسطح وتحويلها لحدائق وحقول للمحاصيل بتكاليف بسيطة وإنتاجية عالية من خلال إعادة تدوير مخلفات المدرسة وتحويلها لأحواض زراعية وتوفير البذور والتقاوي بمبالغ زهيدة لتحويل السطح لمساحات خضراء منتجة.