«الداخلية» تنفي اختطاف فتاة في بنها: خناقة انتهت بالصلح

كشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن الادعاء بخطف إحدى الفتيات أمام إحدى الكليات بالقليوبية.

بلاغ

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول: (فتاتين) ، طرف ثانٍ: (أحد الأشخاص) وذلك حال سير الفتاتين بمحل الواقعة انتابت إحداهما حالة إعياء.

مشادة

وبملاحظة الطرف الثاني لذلك توجه إليهما لاستطلاع الأمر، فحدثت بينهم مشادة ظناً من الطرف الأول قيامه بمعاكستهما، وتوجه الطرفان لمركز الشرطة وأبدوا رغبتهما في الصلح وذلك بالتراضي فيما بينهما، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.