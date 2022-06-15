الإعدام لـ3 متهمين بقتل صاحب محل بقالة في بنها بالقليوبية.. «ضربوه بالشوم»

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقًا لـ3 متهمين بقتل طالب «صاحب محل بقالة»، في قرية بطا مركز بنها، والذي جرى قتله بالشوم، بسبب خلافات النسب بينهم، حيث أن طلاق شقيقة المجني عليه هو السبب الرئيسي في الواقعة، وأن مرتكبي الحادث هم والد وشقيق وزوج أخت طليق شقيقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة كريم سعد الشيخ، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

إخطار بهجوم ملثمين على طالب

كان أجهزة الأمن بالقليوبية، قد تلقت إخطارًا بوجود هجوم ملثمين على طالب «صاحب محل بقالة» في قرية بطا مركز بنها، ووجود متوفي ومصاب.

وتمكنت أجهزة إدارة البحث الجنائي بالمديرية من كشف غموض الواقعة، وتبين أن المتهمين صاحب محل دراجات بخارية وعاملين، هاجموا المجني عليه وابن عمه بسبب خلافات النسب والمصاهرة، أمام محل يمتلكه القتيل بقرية بطا، وانهالوا عليهما بالشوم والعصي وفروا هاربين.

ضبط المتهمين واعترافهم بالواقعة

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم، وبسؤال المصاب الثاني «مدرس» ومصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة، قال إنه حال تواجده رفقة المجني عليه أمام المحل الخاص به، حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص قاموا بالتعدي عليه بواسطة عصا خشبية، محدثين إصابته وإصابة المتوفي والتي أودت بحياته، وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة.

وبسؤال شقيق المتوفى، موظف بإحدى الشركات، أيد ذلك، واتهم المذكورين بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين المذكورين، والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.