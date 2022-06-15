وظيفة قيادية خالية في وزارة التضامن.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلنت وزارة التضامن على موقعها الرسمي حاجتها للعديد من الوظائف الشاغرة، ومنها مديرعام الإدارة العامة للتعاونيات الإنتاجية، وحاجتها إلى شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة.

وأوضحت الوزارة أن مهام مديرعام الإدارة العامة للتعاونيات الإنتاجية تتمثل فيما يلي:

المهام العامة لمديرعام الإدارة العامة للتعاونيات الإنتاجية

- ينظم وينسق العمل بالإدارة العامة «للتعاونيات الإنتاجية» وتوزيع العمل بما يض من كفاءة العمل وفعاليته وفقا للخطط الموضوعة، وتحديد العلاقات وأشكال الاتصال بين القائمين على العمل في الإدارة «للتعاونيات الإنتاجية» .

- يتابع سير الخطط والبرامج التشغيلية للإدارة العامة والتأكد من تنفيذها وفقا للاستراتيجية العامة للوزارة بما يضمن أفضل المخرجات ويحقق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.

- يوجه أداء مرؤوسيه ومتابعتهم والإشراف عليهم وفقا للنظم واللوائح المعمول بها بالوزارة.

- يوجه و يتابع سير الإجراءات من حيت الجودة والدقة والفاعلية والاحترافية وضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة في الوزارة وتقديم المقترحات المتعلقة بالتصوير.

- يرفع التقارير الدورية والمتعلقة بسير العمل في الإدارة للرئيس المباشر بناء على التوجيهات الصادرة أو على أساس مدة زمنية محددة.

- يجري الاتصالات بغرض تمثيل الإدارة العامة والتصرف في معالجة الموضوعات السياسات المعتمدة و القوانين و اللوائح.

- يتولى إصدار القرارات التلقينية والأوامر والتعليمات والاعتماد النهائي لبعض الأعمال.

المهام التخصصية لمديرعام الإدارة العامة للتعاونيات الإنتاجية

- يتابع الاشتراك في رسم سياسة عمليات التعاون في مجال الخدمات الاجتماعية والإنتاجية فنيًا، ومتابعتها يما يمكن الاستفادة من إمكانيات البيئة البشرية والمادية الحل مشاكل الجماهير ومواجهة حاجاتهم عن طريق برامج ومشروعات تعاونية.

- يتأكد من شهر وتسجيل الجمعيات التعاونية للخدمات الاجتماعية بشقيها الاستهانكي والإنتاجي.

- يتابع إدارات مديريات التضامن الاجتماعي ويوجهها فنيًا ومتابعة أعمال الجمعيات الواقعة في نطاق عمل المديرية، وكذلك العمل على حل المشاكل التي تعرق تنفيذها.

- يتابع الاتصال بين مديريات التضامن الاجتماعي، والاتحادات التعاونية المركزية على مستوى المحافظات بهدف التنسيق بين الوزارة وهذه الإتحادات لنشر وتنشيط الحركة التعاونية.

- يتأكد من دراسة وفحص الشكاوى التي ترد من الجمعيات التعاونية.

- يتابع تقييم أعمال الجمعيات التعاونية الخدمية الاستهلاكية والإنتاجية من خلال تنفيد خطة زيارة المديريات المرسلة لشؤون المديريات، وكذلك خطة الإدارة لمتابعة أعمال الجمعيات في مديريات التضامن الاجتماعي.

- يتابع تعميم جميع الأبحات والنشرات والمطبوعات والقوانين واللوائح على مديريات التضامن الاجتماعي للاسترشاد بها في تأدية العمل التعاوني.

- يتابع الاشتراك في اللجان المختلفة على مستوى الوزارة والجهات الأخرى المعنية بالعمل التعاوني.

- يتابع التقارير والإحصائيات الدورية التي ترد للإدارة من المديريات.

- يتأكد من الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تقيمها الجهات المعنية بالعمل التعاوني.