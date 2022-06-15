التضامن ترد على فيديو سيدة المنوفية: «الطفلة هربت لما عرفت أنها مش بنتها الحقيقية»

ردت وزارة التضامن الاجتماعي على الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، لسيدة بمحافظة المنوفية تهاجم إحدى دور رعاية الأطفال في شبين الكوم، مؤكدة أن ابنتها التي قامت بكفالتها بنظام الأسر البديلة، خضعت للكشف على عذريتها 3 مرات في مدد قليلة.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه سبق وأن أرسلت إحدى المواطنات التابعة لمحافظة المنوفية عن طريق «الواتس آب» مجموعة من المستندات الخاصة بالطلب المقدم من المواطنة رباب محمد خليفة، التي تطلب فيه تسليمها الطفلة «ه.ج.س»، التي كانت تحت رعايتها والموجودة حاليا بمؤسسة الفتيات بالبكاتوش بمحافظة كفر الشيخ تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 3582 لسنة 2022 إداري قسم شبين الكوم.

اللجنة العليا لـ«الأسر البديلة» بالوزارة تدرس كل التقارير

وأشارت «التضامن»، إلى أن اللجنة العليا لـ«الأسر البديلة» الكافلة بالوزارة تدرس كل التقارير لاتخاذ القرار المناسب لتحقيق المصلحة الفضلى للطفلة بالتنسيق مع النيابة العامة، موضحة أنه على إثر ذلك تم فحص المستندات والتواصل مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية حيال طلب المواطنة المشار إليه، وتبين أنه بتاريخ 2 يوليو 2007 تسلمت المواطنة المذكورة وزوجها المدعو عبد المجيد محمد حسين، الطفلة من مركز رعاية الطفل بحري بشبين الكوم والتابع لوزارة الصحة، حيث كان عمر الطفلة 40 يومًا وتعهدا برعايتها بشكل كامل.

وأضافت الوزارة: «استمرت الطفلة المذكورة لدى الأسرة حتى التحاقها بالصف الثالث الإعدادي، دون أن تقوم الأسرة خلال فترة رعايتها للطفلة، بالتقدم إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية بتقنين استلامها للطفلة وكفالتها بنظام الأسر البديلة بموجب عقد رعاية يُحرر لها في هذا الشأن، ودون أن تقوم الأسرة باطلاع الطفلة على هويتها، حيث عاشت الطفلة طوال هذه الفترة على أنها ابنتهم الطبيعية».

ولفتت إلى أن الأسرة قامت بإيداع مبلغ 97000 جنيه بدفتر التوفير الخاص بالطفلة، مع شراء وحدة سكنية لصالحها، متابعة: «سبق وأن قامت الأسرة بتحرير محضرا بتاريخ 27/11/2021 برقم 10591 لسنة 2021 لتسليم الطفلة إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية لعدم قدرتها على رعايتها، غير أنه لم يتم تسليمها واستمر تواجدها لدى الأسرة».

مشاجرة بين الأسرة والجيران كشفت الحقيقة

وتابعت الوزارة: «بعد ذلك وبناء على مشاجرة بين الأسرة وجيرانها علمت الطفلة أنها ليست ابنتهم، فتعرضت الطفلة لصدمة نفسية عنيفة أصيبت على إثرها بمرض الزئبة الحمراء، ورفضت دخول الامتحانات، ما دعا الأم إلى اللجوء إلى لجنة الحماية بمحافظة المنوفية، ولكن لم يتوصلوا معها لحل، وقامت مقررة لجنة الحماية بالمحافظة، إيناس محي الدين، بإيداع الطفلة بتاريخ 5/4/2022 بدار الحضانة الإيوائية التابعة لجمعية تنمية المجتمع المحلي بسرس الليان بناءً على قرار النيابة العامة في المحضر رقم 3582 لسنة 2022، وذلك على سبيل الاستضافة، في محاولة لإقناع الطفلة بدخول الامتحانات.

وذكر البيان أن الطفلة قامت بتاريخ 21/4/2022 بالهرب من الدار، وحررت الأخيرة محضرا بهروب الطفلة، وأعادتها الشرطة مرة أخرى وتم توقيع الكشف الطبي عليها، فضلا عن إخضاعها لكشف عذرية بموجب قرار من النيابة العامة.

وأوضحت أنه صدر قرار من النيابة العامة بتاريخ 2/5/2022 في المحضر رقم 3582 لسنة 2022 إداري قسم شرطة شبين الكوم بإيداعها بمؤسسة الفتيات بالبكاتوش بمحافظة كفر الشيخ ورفض تسليمها للأسرة؛ بناء على توصية من لجنة الحماية بالمنوفية أفادت أن الأسرة غير أمينة على الطفلة وتقوم باستغلال الطفلة.

تقرير شامل عن حالة الطفلة النفسية

وأضاف البيان أنه في إطار نظر الطلب المقدم من المواطنة المذكورة اتخذت الوزارة بعض الإجراءات، تمثلت في الآتي:

- طلب تقرير شامل عن حالة الطفلة بمؤسسة رعاية الأطفال بالبكاتوش والمودعة بها الطفلة حاليا، حيث ورد التقرير المشار إليه، وجار دراسته في الوقت الحالي.

- طلب تقرير اجتماعي ونفسي شامل من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية؛ لبيان ما إذا كانت الأسرة مقدمة الطلب مؤتمنة على الطفلة من عدمه، وجار إعداد التقرير من قبل لجنة مشكلة من المديرية من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين متخصصين.

- عرض كافة التقارير المطلوبة فورًا على اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بالوزارة لاتخاذ القرار المناسب والذي من شأنه تحقيق المصلحة الفضلى للطفلة بالتنسيق مع النيابة العامة.