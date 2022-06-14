تعليمات «التضامن» لحجاج الجمعيات الأهلية.. سفر أول فوج 24 يونيو

وجهت المؤسسة القومية لتيسير الحج العديد من النصائح لحجاج الجمعيات الأهلية، تزامنا مع سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية للمدينة يوم الجمعة 24 يونيو 2022، حيث يبدأ 225 حاجا من محافظة الجيزة السفر للملكة العربية السعودية.

نصائح للحجاج عند الوصول إلى الأراضي السعودية

وناشد المؤسسة القومية للحج الحجاج، عند الوصول إلى الأراضي السعودية بإتباع ما يلي:

- احرص على التواجد مع مجموعتك أثناء فترة إنهاء الإجراءات ودخول السعودية.

- احرص على التواجد في المنطقة المخصصة لجلب الحقائب.

- احرص على شراء خط تليفون سعودي وتفعيله على الهاتف الخاص بك ومشاركة رقمه مع مجموعتك والمشرف الخاص بك.

- احرص على تسجيل الرقم السعودي للمشرف على هاتفك.

- احرص على اتباع التعليمات التي يوجهها المشرف أثناء التوجه من المطار إلى فندق الإقامة.

- عند الوصول إلى فندق الإقامة يجب الحرص على عدم ترك أي متعلقات بالباص.

- احرص على الحصول على حقائبك والتي يتم شحنها من المطار للفندق.

- يتولى المشرف تسليم مفتاح غرفتك وإبلاغك بمواعيد تناول الوجبات.

- إذا كنت متوجه إلى مكة المكرمة احرص على أداء العمرة مع المجموعة والتحلل.

-إذا كنت متجه إلى المدينة المنورة احرص على زيارة المسجد النبوي الشريف.

- تجنب الزحام على المصاعد أثناء الصعود والنزول.

- احرص على حضور الندوات التي يقوم بها المشرف لتوجيهك وتوجيه أي استفسار للواعظ الديني المتواجد من قبل وزارة الأوقاف المصرية.

- غير مسموح بأخذ الطعام إلى غرفة الفندق.

- اترك ما لديك من أمانات بخزينة الفندق ولا تذهب بها للمشاعر المقدسة.

- توفر المؤسسة القومية للحج كرتونة مياه صحية صالحة للشرب طول فترة الإقامة بفندق مكة.

- يحذر التحرك داخل أي مدينة داخل السعودية سواء مكة والمدينة ومطار جدة لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

- عند دخولك الحرم المكي أو النبوي احرص على تحديد باب الدخول ومحاولة الخروج من نفس الباب حتى يسهل العودة إلى فند ق الإقامة.

- احرص على ارتداء الأسورة الإلكترونية الخاصة بك، والكارت المسلم لك من المشرف، وإذا فقدت الطريق اتصل بالأرقام المتواجدة على الكارت.